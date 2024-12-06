İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: Bir Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya Baskın

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinin güneydoğusuna düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda, bir Filistinli genç yaralandı.

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Baskın sırasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç, Beytüllahim'deki bir hastaneye kaldırıldı. Olayda, onlara destek veren birçok kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Teku Belediye Başkanı Mohammed el-Beden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın yapması üzerine Filistinlilerle aralarında çatışma çıktığını belirtti. Beden, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını ifade etti.

Belediye Başkanı ayrıca, Teku beldesinin sık sık İsrail baskınlarına maruz kaldığını ve bu tür baskınlarda yaralananların bulunduğunu da aktardı.