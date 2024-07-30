İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli şehirlerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli'yi gözaltına aldı.

Başlıca Şehirlerde Operasyonlar

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu bu sabah El Halil, Beytüllahim, Tulkerim, Nablus, Ramallah, Kalkilya ve Eriha gibi kentlere baskın gerçekleştirdi.

Nablus'ta Çatışma Çıktı

Baskın sırasında, Nablus’taki Ayn Beytulma Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen operasyon sırasında Filistinli gruplar ile çatışma meydana geldi.

Görgü tanıkları, baskın sırasında birçok evde arama yapıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, İsrail keskin nişancılarının binaların çatılarına konuşlandığı da kaydedildi.

Baskınlardaki Yaralanmalar

Hastane kaynakları, Ayn Beytulma kampında çıkan çatışmada bir Filistinli’nin yaralandığını ifade etti. Kalkilya kentine yapılan baskında ise bir binada arama yapıldıktan sonra iki Filistinli gözaltına alındı.

Artan Baskı ve İnsanlık Dışı Muamele

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasıyla, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te artan gözaltı, baskın ve saldırılar dikkat çekiyor.

Ayrıca, The New York Times gazetesi, İsrail'deki Sde Teiman Askeri Üssü’nde alıkonulan Filistinlilerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ortaya koyan bir haber yayımladı. Gazete, burada alıkonulan Filistinlilerin, açık alanda gözleri bağlı bir şekilde günde 18 saate kadar elleri kelepçeli olarak tutulduğunu aktardı.

Üsse getirilen Filistinlilerin gözaltı merkezinde üç aya kadar tutulduğu ve bu süreçte birçok kişinin insanlık dışı muamele ve işkenceye maruz kaldığı bildirildi.