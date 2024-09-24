İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerine baskınlar düzenledi. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Çatışmalar ve Gözaltılar

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Nablus ve Ramallah şehirleri başta olmak üzere Tubas kenti yakınlarındaki Tammun, Cenin yakınlarındaki Yamun ve Yabud ile El Halil bölgesindeki İzna gibi birçok yere baskın düzenlendi.

Cetin Çatışmalar

Tubas'a bağlı Tammun beldesinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar patlak verdi. Bu baskınlar sırasında en az 3 Filistinli gözaltına alındı. Cenin'in Yamun beldesinde de benzer olaylar meydana gelirken, bölgede patlama sesleri duyuldu. Cenin Filistin Esirler Cemiyeti, Yamun'da 5 ve Yabud'da 3 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Arama ve Gözaltılar

Nablus ve Ramallah'daki baskınlarda, İsrail askerleri çok sayıda eve arama yaparak pek çok Filistinliyi gözaltına aldı. Bu gelişmeler, Batı Şeria’daki güvenlik durumunun giderek daha da gerginleştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.