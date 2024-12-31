İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Gerçek Mermiyle Yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil kentine bağlı Halhul kasabasına düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açarak bir Filistinliyi ağır yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından 26 yaşındaki bir genç erkek hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Genç, Halhul kasabasında yaşanan çatışmalar sırasında yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Halhul'a düzenlediği baskını ve olayları aktardılar. Tanıkların ifadelerine göre, baskın sırasında askeri araçlara taş atan Filistinli gençlere karşılık olarak İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olay, bölgede gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Yerel halk, bu tür saldırıların sıklaştığını ve gençlerin yaşamlarının tehdit altında olduğunu vurguluyor.