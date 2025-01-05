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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Olayların detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:19
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail'in Cenin Baskınında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, israil ordusu Cenin'in güneyindeki Mislun beldesine baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında çıkan olaylarda, 40 yaşındaki Hasan Ali Rabiya hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail askerlerinin baskınının ardından bölgeye takviye kuvvetler gönderildi. İsrail güçleri, beldedeki bir evin etrafını kuşatarak ateşli silah kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandı.

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