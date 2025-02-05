İsrail Ordusu Batı Şeria'da Camiyi Havaya Uçurdu

İsrail Ordusu'ndan Saldırılar: Tammun'da Camiyi Hedef Aldı

Batı Şeria'nın Tammun beldesinde, İsrail ordusu tarafından yapılan saldırılar bir caminin girişini havaya uçurdu. Saldırının ardından bölge sakinlerinin sokağa çıkması yasaklandı.

Eymen Garib'in Açıklamaları

Filistinli aktivist Eymen Garib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Huzeyfe İbn el-Yemen Camisi'ne yönelik saldırının ayrıntılarını aktardı. Garib, 4 gündür devam eden saldırılar ve sabah saatlerinden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak tarihinde başlayan saldırılarda, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve çevresindeki mülteci kamplarında meydana gelen olaylarda 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Garib, saldırıların ardından bazı durumlarda doğum için ambulansların saatlerce beklemek zorunda kaldığını belirtti.