İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çok Sayıda Baskın Düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine, özellikle kuzeyde yoğunlaşan çok sayıda baskın gerçekleştirdi.

Baskınların ayrıntıları

Operasyonlarda öncelikli hedefler arasında Kabatiye, Caba, Zebabde ve Cenin kentinin güneyindeki bölgeler yer aldı. Kabatiye beldesinin sokaklarına konuşlanan İsrail güçleri, bölge sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Caba beldesinde ise İsrail ordusuna ait piyade birlikleri sokaklarda asılı hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait afişleri yırttı. Zebabde beldesinde ise İsrail askerleri, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Nablus ve çevresinde kısıtlamalar arttı

Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus çevresindeki askeri varlık ve uygulamalar artırıldı. Nablus'un batısındaki Deyr Şeref askeri kontrol noktasını her iki yönde kapatan İsrail güçleri, bölgedeki Filistinlilere ait araçları durdurup detaylı arama yaptı. Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kontrol noktasındaki kısıtlamalar sıkılaştırıldı; geçişlerde Filistinlilerin kimlikleri incelendi ve araçlar arandı; bu uygulamalar bölgede trafik tıkanıklığına yol açtı.

Nablus'un kuzeybatısındaki Nakura köyündeki tarihi alana düzenlenen baskında da Filistinlilerin araçları arandı ve kimlikleri kontrol edildi. Tubas kentinin güneyinde yer alan Faria Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın gerçekleştirildi. Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesine düzenlenen baskında İsrail güçleri araçlara gaz bombası attı. Ramallah'ın kuzeybatısında ise Nebi Salih köyüne baskın yapıldı. Görgü tanıklarına göre, El Halil'in güneyindeki Tabka köyüne düzenlenen baskında İsrail askerleri araçları durdurup yolcuların kimliklerini denetledi.

WAFA, bu baskınların 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlatmasından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te

gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığını bildirdi.