İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çok Sayıda Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda Kabatiye, Caba, Zebabde, Cenin ve Nablus çevresinde yoğun operasyonlar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 23:28
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çok Sayıda Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çok Sayıda Baskın Düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine, özellikle kuzeyde yoğunlaşan çok sayıda baskın gerçekleştirdi.

Baskınların ayrıntıları

Operasyonlarda öncelikli hedefler arasında Kabatiye, Caba, Zebabde ve Cenin kentinin güneyindeki bölgeler yer aldı. Kabatiye beldesinin sokaklarına konuşlanan İsrail güçleri, bölge sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Caba beldesinde ise İsrail ordusuna ait piyade birlikleri sokaklarda asılı hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait afişleri yırttı. Zebabde beldesinde ise İsrail askerleri, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Nablus ve çevresinde kısıtlamalar arttı

Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus çevresindeki askeri varlık ve uygulamalar artırıldı. Nablus'un batısındaki Deyr Şeref askeri kontrol noktasını her iki yönde kapatan İsrail güçleri, bölgedeki Filistinlilere ait araçları durdurup detaylı arama yaptı. Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kontrol noktasındaki kısıtlamalar sıkılaştırıldı; geçişlerde Filistinlilerin kimlikleri incelendi ve araçlar arandı; bu uygulamalar bölgede trafik tıkanıklığına yol açtı.

Nablus'un kuzeybatısındaki Nakura köyündeki tarihi alana düzenlenen baskında da Filistinlilerin araçları arandı ve kimlikleri kontrol edildi. Tubas kentinin güneyinde yer alan Faria Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın gerçekleştirildi. Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesine düzenlenen baskında İsrail güçleri araçlara gaz bombası attı. Ramallah'ın kuzeybatısında ise Nebi Salih köyüne baskın yapıldı. Görgü tanıklarına göre, El Halil'in güneyindeki Tabka köyüne düzenlenen baskında İsrail askerleri araçları durdurup yolcuların kimliklerini denetledi.

WAFA, bu baskınların 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlatmasından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te

gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor
2
Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor
3
Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın — İtfaiye müdahalesi sürüyor
4
Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
5
Alanya'da Yangınlara 4 Uçak, 13 Helikopter ve 800 Personel ile Müdahale
6
İsrail'in Gazze Saldırıları: 58'i Gazze Kentinden 68 Ölü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü