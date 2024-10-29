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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Ailelerin Evlerini Askeri Kışlaya Çeviriyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli ailelerin evlerini zorla askeri kışlaya dönüştürüyor. Gözaltı ve baskınlar artmış durumda.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:04
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Ailelerin Evlerini Askeri Kışlaya Çeviriyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Ailelerin Evlerine El Koyuyor

Filistinli Ahmed Tavafişe, "Birkaç hafta önce İsrail ordu güçleri evime baskın düzenleyerek orayı askeri kışlaya çevirdi" diyerek yaşadığı durumu anlattı. Bugün, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, silahlı baskınlar sonucunda evlerinin zorla alındığını ve askeri bir üslere dönüştüğünü ifade ediyorlar.

Son Dönemdeki Artışlar

Son aylarda, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlileri evlerinden zorla çıkararak mülklerine el koyduğu ve bu evleri askeri üslere dönüştürdüğü yönündeki raporlar artış göstermekte. Özellikle, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze Şeridi saldırısı sonrasında, gözaltı ve saldırılarda dikkat çeken bir artış meydana geldi.

Filistinli Ailelerin Şikayetleri

Batı Şeria'da 11 bin 500'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilirken, bu durumun toplum üzerinde yarattığı korku ve belirsizlik giderek artıyor. Sencel beldesinde yaşayan Samih Şebane de aynı şekilde yaşadığı süreçte, "Evin mobilyaları tahrip edildi, 12 saat boyunca içeri girmemize izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

Mahremiyetin İhlali

Filistinli Yasir Yasin de evine yapılan baskında evden zorla çıkarıldığını ve mahremiyetinin ihlal edildiğini kaydederken, benzer durumlarla karşılaşan birçok aile var. Nezlet eş-Şeyh Zayid köyünde de diğer Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılarak kışlaya dönüştürüldüğü bildiriliyor.

Filistinliler, bu durumun yalnızca fiziksel bir işgal değil, aynı zamanda psikolojik bir baskı da oluşturduğunu vurguluyor.

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