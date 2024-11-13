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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle iki ev ve bir turistik tesisi yıktı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:04
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi ve bir turistik tesisi, "ruhsatsız" inşa edildikleri iddiasıyla yıktı. Olay, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bulunan Kerdela köyünde yaşandı.

Filistinli Aileler Yerinden Edildi

Filistinli aktivist Mutaz Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Salih Fakha'ya ait bir evi yıktığını ve bu durumun ailesini yerinden ettiğini belirtti.

Öteki Yıkımlar ve Baskınlar

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Batı Şeria'nın Selfit kentinin batısındaki Ez-Zaviye köyünde de buldozerler, Filistinli Muhammad Amir'e ait turistik tesisi yıktı. İsrail ordusu ayrıca, El Halil kentinde bir evi daha bu sebepten ötürü yıktı. Beyt Ummar kasabasında düzenlenen baskında ise Filistinli Eyad Avad'ın evi, ruhsatsız olduğu iddiasıyla tahrip edildi.

İkinci Oslo Anlaşması ve Batı Şeria'nın Bölgelere Ayrılması

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995 yılında imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. A bölgesi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, B bölgesi idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilmiştir. C bölgesi ise %61'ini kapsayarak, yönetim ve güvenlik olarak İsrail'e bırakılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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