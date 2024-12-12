DOLAR
34,89 -0,08%
EURO
36,58 0,09%
ALTIN
3.011,39 1,15%
BITCOIN
3.484.314,18 1,43%

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait İki Evi Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinde iki evi 'ruhsatsız inşa edildiği' gerekçesiyle yıktı. Filistinliler, bu uygulamaları topraklarından sürme politikası olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:55
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait İki Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinin doğusunda ‘ruhsatsız inşa edildiği’ bahanesiyle iki evi yıktı.

Beytüllahim şehrinin doğusundaki Zatera kasabasında Konsey Başkanı Abdulkadir Zuveyb, Filistin resmi ajansı WAFA’ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin askeri buldozerler eşliğinde kasabadaki El-Maliha bölgesine baskın düzenlediğini ifade etti. Zuveyb, her biri yaklaşık 100 metrekarelik iki evin ve üç beton duvarın yıkıldığını söyledi.

Zuveyb, İsrail'in Filistinlilere topraklarından sürme politikası çerçevesinde, vatandaşların evlerini yıkarak onlara baskı uyguladığını belirtti. Beytüllahim'in doğu kırsalının, İsrail'in yerleşim faaliyetleri için araziye el koyma ve bölge sakinlerini yerinden etme eylemlerine maruz kaldığını vurguladı.

Filistinliler, İsrailli yetkililerin C bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediklerini, ayrıca ruhsat almanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etmektedir.

1995 yılına ait Oslo 2 anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. A bölgesi tamamen Filistin kontrolündeyken, B bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil olarak Filistin yönetiminin kontrolündedir. C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında bulunmaktadır.

2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmamıştır. C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altındadır. Bu alanlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da bulunmaktadır. İsrailli yetkililer, bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başlamıştır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
2
NATO ve AB Arasında Yeni İşbirlikleri: Rutte ve von der Leyen Brüksel'de Buluştu
3
İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampına Saldırısı: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Güney Afrika, İsrail'i Suriye'ye Saldırılardan Kaçınmaya Çağırdı
5
Hatay'da Aile Trajedisi: Anne ve 3 Çocuğu Ölü Bulundu
6
İBB Meclisinde İSPARK Tartışmaları ve Sayıştay Raporu Gündemde

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar