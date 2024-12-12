İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait İki Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinin doğusunda ‘ruhsatsız inşa edildiği’ bahanesiyle iki evi yıktı.

Beytüllahim şehrinin doğusundaki Zatera kasabasında Konsey Başkanı Abdulkadir Zuveyb, Filistin resmi ajansı WAFA’ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin askeri buldozerler eşliğinde kasabadaki El-Maliha bölgesine baskın düzenlediğini ifade etti. Zuveyb, her biri yaklaşık 100 metrekarelik iki evin ve üç beton duvarın yıkıldığını söyledi.

Zuveyb, İsrail'in Filistinlilere topraklarından sürme politikası çerçevesinde, vatandaşların evlerini yıkarak onlara baskı uyguladığını belirtti. Beytüllahim'in doğu kırsalının, İsrail'in yerleşim faaliyetleri için araziye el koyma ve bölge sakinlerini yerinden etme eylemlerine maruz kaldığını vurguladı.

Filistinliler, İsrailli yetkililerin C bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediklerini, ayrıca ruhsat almanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etmektedir.

1995 yılına ait Oslo 2 anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. A bölgesi tamamen Filistin kontrolündeyken, B bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil olarak Filistin yönetiminin kontrolündedir. C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında bulunmaktadır.

2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmamıştır. C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altındadır. Bu alanlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da bulunmaktadır. İsrailli yetkililer, bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başlamıştır.