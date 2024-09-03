Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Gözaltıları Arttırıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Son bir haftada gözaltı sayısı 150'yi geçti.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:08
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Gözaltıları Arttırıyor

İsrail Askerlerinden Gözaltı Operasyonu

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu, düzenlediği baskınlarla 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Son beş gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte gözaltındaki Filistinli sayısı 150'ye ulaştı.

Baskınlar ve Gözaltılar Devam Ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklama yaparak İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki baskınlarını sürdürdüğünü ve gözaltıların arttığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında bir genç kız ve bir çocuk da yer alıyor.

Ağır Kayıplar ve Yaralanmalar

28 Ağustos'ta başlayan “geniş çaplı” saldırılar sonucunda, şu ana kadar en az 29 Filistinli yaşamını yitirdi. Birçok yaralının durumu kritik olup, yaralanma sayısının da arttığı kaydedildi.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandığı bildirilmektedir. Son haftalarda gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,400'ü geçtiği belirtilirken, çatışmalar sırasında 681 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar