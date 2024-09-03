İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Gözaltıları Arttırıyor

İsrail Askerlerinden Gözaltı Operasyonu

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu, düzenlediği baskınlarla 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Son beş gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte gözaltındaki Filistinli sayısı 150'ye ulaştı.

Baskınlar ve Gözaltılar Devam Ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklama yaparak İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki baskınlarını sürdürdüğünü ve gözaltıların arttığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında bir genç kız ve bir çocuk da yer alıyor.

Ağır Kayıplar ve Yaralanmalar

28 Ağustos'ta başlayan “geniş çaplı” saldırılar sonucunda, şu ana kadar en az 29 Filistinli yaşamını yitirdi. Birçok yaralının durumu kritik olup, yaralanma sayısının da arttığı kaydedildi.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandığı bildirilmektedir. Son haftalarda gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,400'ü geçtiği belirtilirken, çatışmalar sırasında 681 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.