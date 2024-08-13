İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliye Saldırdı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonda, bir Filistinli hayatını kaybetti, iki ev ise patlayıcılarla imha edildi.

Hayatını Kaybeden Filistinli Genç

Filistin sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ramallah'taki El-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Mutaz Sarsur isimli genç Filistinliyi göğsünden vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sarsur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölü Sayısı Artıyor

7 Ekim’den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 624'e ulaştığı bildirilmektedir.

Evlere Yıkım Operasyonu

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ramallah ve El-Bire bölgelerine düzenlenen baskınlarda, tutuklanan Filistinli Eyser el-Bergusi ve Halid el-Haruf’un evleri patlayıcılarla yıkıldı. Bu iki kişinin, Ramallah'ın doğusunda Filistin topraklarını işgal eden bir İsrailliyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklandığı ifade edildi.

Gözaltılar ve Saldırılar Artıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırılar artış göstermiştir.