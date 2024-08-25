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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

Filistinli bir genç, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:31
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, bir Filistinliyi araçlı saldırı girişimi iddiasıyla öldürdüğünü açıkladı.

İlgili Açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Ariel çevresindeki kavşakta bir araçlı saldırı düzenlendiği ve eylemcinin olay yerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi." denildi.

Artan Gerilim ve Ölümler

Bölgede devam eden çatışmalarla beraber, daha önce Cenin kentinde de bir Filistinli gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerleriyle yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ölen Filistinli sayısının 643'e ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemde, ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde saldırılar gerçekleştirilmesiyle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın ve gözaltıların da arttığı bildirilmektedir.

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