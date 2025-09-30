İsrail Ordusu Batı Şeria'da Geniş Baskınlar: Gaz, Ses Bombası ve Gerçek Mermi

İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi; operasyonlarda gaz ve ses bombaları ile El-Halil İzna girişinde gerçek mermi kullanıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:12
Operasyonun ayrıntıları

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre operasyonlar sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı.

WAFA'ya göre İsrail kuvvetleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bir binaya baskın düzenledi. Batı Şeria'nın güneyindeki Beyt Lahim çevresinde ise ordunun sıkı askeri önlemler aldığı kaydedildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Kefr Akab'ta Filistinliler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığını belirtti. Tanıklar, İsrail ordusunun baskınlar sırasında yoğun şekilde gaz ve ses bombaları kullandığını ifade etti.

İsrail ordusunun Beyt Lahim ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdığı, özellikle Dehişe Kampı, Beyt Ficar, Hızır ve Doha beldelerindeki sokak aralarında sivillere karşı gaz bombaları kullanıldığı aktarıldı.

Ordu ayrıca, bugün 3 İsrailli sivilin yaralandığı araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürülen Mehdi Deyriye adlı Filistinlinin evine baskın düzenledi. Dehişe Kampı, Hızır ve Doha beldelerine yönelik baskınlar sırasında evlere girilip girilmediği ve gözaltı olup olmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı İzna beldesi girişinde ise İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı ve gerçek mermilerle ateş açtığı bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca askeri araçlarla Beyt Avva ve Deyr Samit beldelerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı. Operasyonların kuzeyde sürmesiyle birlikte ordunun Nablus kentinde bir kişiyi, Cenin'in batısındaki Rummana beldesinde ise bazı gençleri gözaltına aldığı bildirildi.

Olaylarla ilgili farklı kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda durumun netleşmeye çalışıldığı, resmi açıklamaların beklenildiği belirtildi.

