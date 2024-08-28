İsrail Ordusu Batı Şeria'da Geniş Çaplı Saldırı Başlattı

İsrail Ordusundan Geniş Çaplı Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde bu sabah başlatılan "geniş çaplı" saldırılar, ciddi sonuçlar doğurdu. İsrail ordusu, Filistinlilere ait evlere ve altyapıya zarar veren buldozerlerle operasyonlara devam ederken, bölgedeki su hatlarını tahrip ettiğini kabul etti.

Ölümler ve Yaralanmalar

İsrail ordusunun bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. Bununla birlikte birçok kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Tahrip Edilen Altyapı

Altyapı sorunlarıyla boğuşan bölgedeki su hatlarının yanlışlıkla tahrip edildiği iddiasında bulunan İsrail ordusu, özellikle Nur Şems Mülteci Kampı’nda ciddi hasarlar kaydedildiğini açıkladı. Bölgedeki su kaynaklarının %80'inden fazlasını kontrol eden İsrail, bu kaynakları genellikle kendi fanatik yerleşimcilerine tahsis ediyor.

Su Sıkıntısı Çekilen Bölge

Filistinliler, kronik su sıkıntısı nedeniyle evlerinin çatılarına yerleştirdikleri tanklarla su depolamaya çalışıyor. Batı Şeria'da yaşayan insanlar bu tür alt yapısal sorunlarla sürekli olarak mücadele etmek zorunda kalıyor.

Saldırının Kapsamı

İsrail ordusunun Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde gerçekleştirdiği baskınlar, El-Faria Mülteci Kampı ile Kalkilya gibi yerleşim yerlerini de kapsıyor. Bu geniş çaplı operasyonlar, bölgedeki gerilimi daha da artırmış durumda.