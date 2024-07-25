İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltılar Düzenledi

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu Düzenledi

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarla en az 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

El Halil'de Yoğun Baskınlar

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentinde birçok evin kapısını çaldı. Yapılan baskınlarda 10 Filistinli gözaltına alındı.

Kalkilya'da Erişim Engelleri

El Halil'deki baskınların yanı sıra, İsrail'in Kalkilya kentinde ana yolları kapatarak bölgeye giriş ve çıkışların engellediği bildirildi.

Tulkerim'de Gazeteci Gözaltına Alındı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde birçok eve baskın düzenledi, bu süreçte basın mensubu Hazim Nasır gözaltına alındı.

Ramallah, Cenin ve Nablus'taki Baskınlar

İsrail askerleri, Ramallah, Cenin ve Nablus'ta da benzer baskınlar gerçekleştirerek Filistinlilerin evlerine müdahale etti.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı saldırılarla birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki gözaltı ve baskınların sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.