İsrail Ordusu Batı Şeria'da Haftadan Bu Yana 120 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Filistin Esirler Cemiyetine göre İsrail ordusu hafta başından bu yana Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:35
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da hafta başından bu yana baskınlarına devam ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 120 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Baskınların Yoğunlaştığı Kentler

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerindeki baskınlarını ve gözaltı operasyonlarını artırdığına dikkat çekildi. Son 24 saatte ise bölgede 30 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.soykırımını sürdürdüğü, saha infazları ve ev yıkımı gibi ihlallerde bulunduğu hatırlatıldı.

Toplu Gözaltılar ve İstatistikler

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun gözaltı operasyonlarında 590'dan fazlası kadın, 1550'si çocuk olmak üzere toplam 19 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in gözaltı operasyonlarının "toplu cezalandırma" kapsamına giren bir misilleme eylemi olduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 165 bin 312 kişinin yaralandığı belirtildi.

