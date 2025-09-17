İsrail Ordusu Batı Şeria'da Haftadan Bu Yana 120 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da hafta başından bu yana baskınlarına devam ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 120 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Baskınların Yoğunlaştığı Kentler
Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerindeki baskınlarını ve gözaltı operasyonlarını artırdığına dikkat çekildi. Son 24 saatte ise bölgede 30 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun gözaltı operasyonlarında 590'dan fazlası kadın, 1550'si çocuk olmak üzere toplam 19 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in gözaltı operasyonlarının "toplu cezalandırma" kapsamına giren bir misilleme eylemi olduğu kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 165 bin 312 kişinin yaralandığı belirtildi.
Toplu Gözaltılar ve İstatistikler
