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İsrail Ordusu Batı Şeria'da İHA Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'da İHA ile düzenlediği saldırıda bir Filistinli çocuğu öldürdü, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 07:59
İsrail Ordusu Batı Şeria'da İHA Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya Saldırı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuk

Yapılan saldırıda, bir Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, saldırıda bir gencin de ağır yaralandığı belirtildi.

Resmi Ajansın Bilgileri

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırının ardından Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanına yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu olay, bölgedeki mevcut gerginliğin ve çatışmaların devam ettiğini göstermekte.

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