İsrail Ordusu Batı Şeria'da Kentlere Baskın, Paletli Zırhlılar Caddelerde

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Kentlere Baskın Düzenledi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenleyerek caddelere askeri araçlar konuşlandırdı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre operasyonlar geniş çaplı gerçekleşti.
Baskın yapılan kentler ve araç konuşlandırması
Ordu, El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim kentlerine baskın düzenledi. Görgü tanıkları, söz konusu kentlerin caddelerine paletli zırhlı araçlar yerleştirildiğini bildirdi.
El-Bire'de ise ordu bir paletli zırhlı personel taşıyıcıyla kente giriş yaparak araçla birçok caddeyi dolaştıktan sonra geri çekildi.
Yolların kapatılması ve kontrol noktası
İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus-Kalkilya ile Yitzhar yollarını ve El-Bire kentinin kuzey girişinde bulunan Beyt El kontrol noktasını kapattığı kaydedildi.
Önceden yapılan duyuru
İsrail ordusu, dün "Yahuda ve Samarra (Batı Şeria) bölgesinde sabah ve öğleden sonra askeri tatbikat gerçekleştireceğini" duyurmuştu.