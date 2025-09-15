İsrail Ordusu Batı Şeria'da Kentlere Baskın, Paletli Zırhlılar Caddelerde

İsrail ordusu El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim'e baskın düzenleyip paletli zırhlıları konuşlandırdı; bazı yollar ve Beyt El kontrol noktası kapatıldı.