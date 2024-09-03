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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırılar Düzenliyor

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırılarında çocuklar da dahil 3 Filistinli yaralandı. Gözaltı ve baskınlarda artış var.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:34
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırılar Düzenliyor

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Etkileri

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği son saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan resmi açıklamada, El Halil kentinin Zahiriyye beldesindeki baskında bacaklarından mermi ile yaralanan 7 ve 22 yaşındaki iki Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Gözaltı ve Baskınlar Artıyor

Ayrıca, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk da hastaneye sevk edildi. 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor.

Can Kayıpları ve Şiddet

Son verilere göre, 7 Ekim'den bu güne kadar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin ve yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda toplam 685 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu durum, bölgede devam eden çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin boyutunu gözler önüne seriyor.

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