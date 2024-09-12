İsrail Ordusu Batı Şeria'da Üç Filistinli Eve Operasyon Düzenledi

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği yıkımlar sürüyor. Son olarak, Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri Deyr Balut Beldesi'nde üç evi yıktı.

Belediye Başkanı’ndan Açıklama

Deyr Balut Beldesi'nin Belediye Başkanı Semir Nemr, yıkılan evlerden birinin Muhammed Hail adlı Filistinliye ait 200 metrekarelik inşaat halindeki ev olduğunu duyurdu. Nemr, sabah saatlerinden itibaren yıkılan ev sayısının üçe ulaştığını belirtti.

Diğer Yıkımlar da Gerçekleşti

Nemr, ayrıca Beytüllahim ile Kudüs arasındaki El-Velce beldesinde ve El Halil’in batısında da birer evin yıkıldığını ifade etti. Filistinliler, bu yıkımların ardından gözaltı, baskın ve saldırılar konusunda artış yaşandığını dile getiriyor.

Gazze Şeridi Saldırıları ve Artan Gerginlik

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik uygulamalarda artış gözlemleniyor. Ayrıca, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nin verilerine göre, Ağustos ayında 62 yıkım gerçekleşti.