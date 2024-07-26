İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Baskınlarda 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlar neticesinde en az 14 Filistinli gözaltına alındı. AA muhabirinin tanıklarından edindiği bilgilere göre, İsrail askerleri Cenin kentinde birçok eve baskın yaparak Filistinlilerin evlerine girdi.

Baskınlarda, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. İlk etapta 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ardından, İsrail ordusu bölgeden uzaklaştı.

Baskınlar ve Olaylar Devam Ediyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yayımlanan habere göre, İsrail kuvvetleri çok sayıda zırhlı araçla Cenin'in farklı bölgelerine de baskınlar düzenleyerek ateş açtı. Nablus kentinde de birkaç mahalleye yapılan baskınlar sonrasında, olayların yaşanmasının ardından bölgeden çekilme yaşandı.

Cenin'e yakın Kalkilya kentinde, İsrail ordusu 11 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Bu baskınların, 3 İsrail vatandaşının yaralandığı olay sonrası yoğunlaştırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren El Halil, Tulkerim, Ramallah ve Eriha kentlerinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar gerçekleştirildi.

Artan Gözaltılar ve Çatışmalar

7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlendi. Şu ana kadar, bu çatışmalar nedeniyle 589 Filistinli yaşamını yitirmiştir.