İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Baskınlarda 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail birlikleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında toplamda 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA tarafından yayımlanan habere göre, ilk baskın Tubas kentinde yapılırken, burada 3 Filistinli gözaltına alındı. Ayrıca, Tulkarm kentinin kuzeyindeki bir evde gerçekleştiren baskında, bir evin içi tahrip edilerek 1 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Tulkarm'ın mahallelerinde konuşlanarak ev ve dükkanlarda arama yaptı. Bu sırada sokaklarda rastgele ateş açıldığı ancak olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Cenin kentinde de yapılan baskınlarda ise 2 Filistinli genç gözaltına alındı. Ayrıca, Nablus kentinde de uğraşların devam ettiği bildiriliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak tarihinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti, mülteci kampı ve çevre beldelerine yapılan saldırılarda 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.