İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Kuşatmaya 11 Gün Devam Ediyor

İsrail Ordusu Kuşatmaları Sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine başlattığı saldırılara 11 gündür aralıksız devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırıları 21 Ocak tarihinde başladı ve hala sürmekte.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Bu saldırılarda, şu ana kadar 19 kişi yaşamını yitirdi ve 50 Filistinli yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cenin'deki saldırıları kapsamında yerinden ettiği Filistinlilere ait yaklaşık 100 evi yıktı.

Tulkerim'deki Gelişmeler

İsrail ordusu, 27 Ocak tarihinde Tulkerim kentinde başlattığı ablukayı da sürdürüyor. Bu kapsamda, bazı Filistinlilerin evlerini kuşatma altına alan İsrail askerleri, içindekilere teslim olma çağrısında bulundu. Kuşatmaya alınan 2 eve gerçek mermi ve ses bombaları ile ateş açan gücün, burada 2 kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

Genel Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında, 167’si çocuk olmak üzere toplam 894 Filistinli hayatını kaybetti.