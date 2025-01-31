DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,25 0,34%
ALTIN
3.221,88 -0,23%
BITCOIN
3.739.926,46 0,85%

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Kuşatmaya 11 Gün Devam Ediyor

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü kuşatma ve saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:17
İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Kuşatmaya 11 Gün Devam Ediyor

İsrail Ordusu Kuşatmaları Sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine başlattığı saldırılara 11 gündür aralıksız devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırıları 21 Ocak tarihinde başladı ve hala sürmekte.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Bu saldırılarda, şu ana kadar 19 kişi yaşamını yitirdi ve 50 Filistinli yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cenin'deki saldırıları kapsamında yerinden ettiği Filistinlilere ait yaklaşık 100 evi yıktı.

Tulkerim'deki Gelişmeler

İsrail ordusu, 27 Ocak tarihinde Tulkerim kentinde başlattığı ablukayı da sürdürüyor. Bu kapsamda, bazı Filistinlilerin evlerini kuşatma altına alan İsrail askerleri, içindekilere teslim olma çağrısında bulundu. Kuşatmaya alınan 2 eve gerçek mermi ve ses bombaları ile ateş açan gücün, burada 2 kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

Genel Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında, 167’si çocuk olmak üzere toplam 894 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
El Kaide Üyesi Kardeşler İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
2
Refah Sınır Kapısı Bugün Açılıyor: 50 Yaralı Mısır'a Geçiş Yapacak
3
Trabzon'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ile Kızını Hayatından Etti
4
Savunma Sanayii İhracatında Tarihi Artış: 2024'te 7.2 Milyar Dolar
5
Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki ile Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Kilis'te Deprem Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
7
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Alev Alatlı Sempozyumu'nda Konuştu

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir