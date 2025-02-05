DOLAR
35,92 0,03%
EURO
37,47 -0,36%
ALTIN
3.316,15 -0,98%
BITCOIN
3.514.382,15 1%

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarına Devam Ediyor: Tulkerim Mülteci Kampı'nda Yüzde 75 Göç

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırıları 16. gününe girdi, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki ailelerin yüzde 75'i yerinden edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:44
İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarına Devam Ediyor: Tulkerim Mülteci Kampı'nda Yüzde 75 Göç

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 16. gününde de sürdürmekte. Bu süreçte, Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı.

Cenin Mülteci Kampı'nda Savaş Uçuşları

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İnsansız Hava Araçları (İHA) Cenin Mülteci Kapısı üzerinde sık uçuşlar gerçekleştirmekte. İsrail ordusu, kamp çevresine askeri takviye gönderirken, sahilden şiddetli patlama sesleri duyulmakta.

Cenin Valisi'nden Açıklama

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, İsrail güçlerinin 2002 yılından bu yana ilk kez büyük bir iskan bölgesini patlayıcılarla imha ettiğini belirtti.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda Durum

Tulkerim kenti ve Mülteci Kampı'ndaki geniş çaplı saldırılar, altyapıya ciddi zararlar verdi. İsrail ordusu, içinde bir çocuk ve bir kadın gazetecinin de bulunduğu onlarca kişiyi yaraladı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Resmi kaynaklara göre, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki insanların yüzde 75'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Tubas'taki Durum

Öte yandan, İsrail ordusu Tubas kentinde de saldırılarına 4 gündür devam ediyor. Tubas'ın güneyindeki Tumman beldesinde ve Faria Mülteci Kampı'nda evlerde arama faaliyetleri sürmekte. İHA’ların bombaladığı 7 nokta bulunmakta.

Zırhlı Araç Kullanımı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki baskınlarda ilk kez 8 tekerlekli "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcıları kullanmaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Nisan'da Türkiye'de Buluşuyor
2
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem!
4
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı: 'Filistinliler Olmadan Filistin Hakkında Karar Verilemez'
5
Deprem Bölgesine 51,1 Milyar Lira Ulaştırma Yatırımı
6
Muş'ta Aileler, Çocukları İçin 'Evlat Nöbeti'ni Sürdürüyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı