İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarına Devam Ediyor: Tulkerim Mülteci Kampı'nda Yüzde 75 Göç

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 16. gününde de sürdürmekte. Bu süreçte, Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı.

Cenin Mülteci Kampı'nda Savaş Uçuşları

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İnsansız Hava Araçları (İHA) Cenin Mülteci Kapısı üzerinde sık uçuşlar gerçekleştirmekte. İsrail ordusu, kamp çevresine askeri takviye gönderirken, sahilden şiddetli patlama sesleri duyulmakta.

Cenin Valisi'nden Açıklama

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, İsrail güçlerinin 2002 yılından bu yana ilk kez büyük bir iskan bölgesini patlayıcılarla imha ettiğini belirtti.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda Durum

Tulkerim kenti ve Mülteci Kampı'ndaki geniş çaplı saldırılar, altyapıya ciddi zararlar verdi. İsrail ordusu, içinde bir çocuk ve bir kadın gazetecinin de bulunduğu onlarca kişiyi yaraladı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Resmi kaynaklara göre, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki insanların yüzde 75'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Tubas'taki Durum

Öte yandan, İsrail ordusu Tubas kentinde de saldırılarına 4 gündür devam ediyor. Tubas'ın güneyindeki Tumman beldesinde ve Faria Mülteci Kampı'nda evlerde arama faaliyetleri sürmekte. İHA’ların bombaladığı 7 nokta bulunmakta.

Zırhlı Araç Kullanımı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki baskınlarda ilk kez 8 tekerlekli "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcıları kullanmaya başladı.