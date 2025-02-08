DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.453.163,92 -0,28%

İsrail Ordusu, Batı Şeria'nın Tammun Kasabasından Çekildi

İsrail ordusu, Tammun'da 7 gün süren baskının ardından güçlerini geri çekti. Bölgedeki yıkım, sakinleri derin endişeye sevk etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:10
İsrail Ordusu, Batı Şeria'nın Tammun Kasabasından Çekildi

İsrail Ordusu, Batı Şeria'nın Tammun Kasabasından Çekildi

İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şerianın Tubas kentinin Tammun kasabasında, 7 gün süren baskının ardından güçlerini geri çekti.

Tammun Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kasaba ve çevresinden çekildiğini, bölge sakinlerinin askeri buldozerlerin yaptığı yıkım ve tahribat sonrası oluşan hasarı gidermeye çalıştığını bildirdi.

Beni Avde, "İsrail ordusu, kuvvetlerini aniden ve hızla geri çekti ve sakinlerini kovduktan sonra askeri kışlaya dönüştürdüğü bütün evleri boşalttı." dedi.

Gazeteciler ve görgü tanıkları da, İsrail güçlerinin çekildikleri kasabanın etrafında yeniden konuşlandığını ifade etti.

Faria Mülteci Kampındaki Gelişmeler

Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'ndan aktivist Halid Mansur, İsrail güçlerinin kampa saldırmaya, evlere baskın düzenlemeye ve çok sayıda Filistinliyi bölgeden çıkarmaya devam ettiğini aktardı. Mansur, kampın girişlerinin tutulduğunu ve insanların hareketinin engellendiğini belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılara başlamıştı. Bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. Ordunun, 27 Ocak'ta saldırılarını Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, 2 Şubat'ta da Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişlettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Türkmenleri, Gelecek İçin İstişare Toplantısı Düzenledi
2
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
3
Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı
4
Kayseri'de Kar ve Tipi Nedeniyle 38 Mahalle Yolu Kapatıldı
5
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasında Beşinci Tur: 42 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu
6
İsrail Saldırılarında Gazze'de İki Kız Hayatını Kaybetti
7
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!