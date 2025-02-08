İsrail Ordusu, Batı Şeria'nın Tammun Kasabasından Çekildi

İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şerianın Tubas kentinin Tammun kasabasında, 7 gün süren baskının ardından güçlerini geri çekti.

Tammun Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kasaba ve çevresinden çekildiğini, bölge sakinlerinin askeri buldozerlerin yaptığı yıkım ve tahribat sonrası oluşan hasarı gidermeye çalıştığını bildirdi.

Beni Avde, "İsrail ordusu, kuvvetlerini aniden ve hızla geri çekti ve sakinlerini kovduktan sonra askeri kışlaya dönüştürdüğü bütün evleri boşalttı." dedi.

Gazeteciler ve görgü tanıkları da, İsrail güçlerinin çekildikleri kasabanın etrafında yeniden konuşlandığını ifade etti.

Faria Mülteci Kampındaki Gelişmeler

Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'ndan aktivist Halid Mansur, İsrail güçlerinin kampa saldırmaya, evlere baskın düzenlemeye ve çok sayıda Filistinliyi bölgeden çıkarmaya devam ettiğini aktardı. Mansur, kampın girişlerinin tutulduğunu ve insanların hareketinin engellendiğini belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılara başlamıştı. Bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. Ordunun, 27 Ocak'ta saldırılarını Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, 2 Şubat'ta da Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişlettiği bildirildi.