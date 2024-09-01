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İsrail Ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail güçleri son 4 günde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 110 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:30
İsrail Ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Gözaltı Operasyonlarına Devam Ediyor

İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Gözaltı Operasyonları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 36 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ait Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin yaptığı ortak açıklamaya göre, gözaltına alınanlar arasında bir kadın gazeteci, 4 öğrenci ve eski tutuklular yer alıyor.

109 Filistinli Son 4 Günde Gözaltına Alındı

Son 4 gündeki baskınlar, İsrail ordusu'nun başlattığı "geniş çaplı" operasyonların bir parçası. Açıklamalara göre, bu süre zarfında toplamda 110 Filistinli gözaltına alındı.

Ölümler ve Yaralılar

28 Ağustos’ta başlayan operasyonlarda, en az 26 Filistinli yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Yaralananlardan bazıların durumu kritik olarak bildiriliyor.

Artan Gözaltılar ve Ölümler

7 Ekim tarihinden itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve saldırı sayısında artışa neden oldu. Bugüne dek gözaltına alınan Filistinli sayısının 10,400'ü aştığı ve 672 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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