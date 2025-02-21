İsrail Ordusu, Batı Şeria'ya Ek Tabur Gönderdi

İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Takviye Gönderdi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" gerçekleştirme talimatı sonrasında bölgeye 3 tabur sevk ettiğini açıkladı.

Ordu, X hesabından yaptığı duyuruda, "Güvenlik durumunun değerlendirilmesi üzerine, Orta Bölge Komutanlığı'na 3 ek tabur gönderilmesine karar verildi. İsrail ordusu, durumu sürekli değerlendirmeye devam ediyor ve saldırı faaliyetlerini genişletmeye hazır. Batı Şeria'nın kuzeyindeki düşmanca faaliyetleri engelleme operasyonu devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Kritik Talimat

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" yürütmesi için orduya talimat verdiği belirtildi. Bu karar, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile yaptığı durum değerlendirmesi sonrası alındığı kaydedildi.

Bat-Yam'daki Patlamalar

Öte yandan, Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde 3 otobüste art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken, olayda ölü ya da yaralı bildirilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi sonrası, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Cenin'deki şiddetli saldırılar 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine kadar genişletildi. 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçleri geri çekildi.

İsrail ordusu, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na da yaydı. 21 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki yapılar ile altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 917 Filistinli yaşamını yitirdi; 7 bine yakın kişi yaralandı.