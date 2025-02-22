İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Tank Göndermeye Hazırlanıyor

İsrail Ordusu Tank Gönderme Planları Üzerinde Çalışıyor

İsrail ordusunun 2002'den bu yana ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılara takviye amacıyla tank gönderebileceği bildirildi. Kanal 14 Televizyonu, adı geçmeyen özel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden askeri operasyonlara tankların da dahil edilmesi için baskı yapıyor.

Operasyonlar Genişliyor

Söz konusu kaynaklar, İsrail tanklarının yakın zamanda Batı Şeria’daki operasyonlara katılabileceğini belirtti. Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak’da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin’deki şiddetli saldırılarını 27 Ocak’ta Tulkerim, 2 Şubat’ta ise Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 8 Şubat’da Tamun'daki güçlerini geri çekti.

Son Gelişmeler

İsrail askerleri, 9 Şubat’da saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı’na da genişletti. 21 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılar sonucunda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi ve binlerce kişi yaralandı. Ayrıca, bölgedeki yapılar ve altyapı da geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk olmak üzere 920'yi aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, bu süreçte 7000'e yakın kişi yaralandı.