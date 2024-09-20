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İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:13
İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlendiğini resmi olarak duyurdu.

Özel Hedef Vurgusu

İsrail ordusunun sözcüsü, saldırının "bir nokta" hedefini hedef aldığını belirtti. İç cephe komutanlığından yapılan güvenlik uyarısına göre, vatandaşların tedbirli olmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Olayın Gelişimi

Beyrut'taki yerel haber kaynakları, saldırının Camus Caddesi'ndeki bir hedefe yapıldığını aktardı. Saldırı sonrası bölgeden yüksek dumanların yükseldiği gözlemlenirken, Lübnan sağlık ekipleri ve ambulansların hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medya platformlarında, Hizbullah'ın etkin olduğu Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği anlara ait görüntüler paylaşılmaya başlandı.

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