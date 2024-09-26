İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Beyrut Üzerindeki Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kısmındaki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Yerel tanıkların bildirdiğine göre, Dahiye'deki belirli bir noktaya toplamda üç kez bombalama gerçekleştirildi.

Resmi Açıklama ve Durum Güncellemesi

İsrail ordusu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor,” ifadesine yer verdi. Ancak, saldırılarla ilgili olarak Lübnan makamları tarafından, olayda yaralanan veya hayatını kaybedenler olup olmadığına dair herhangi bir bilgi henüz kamuoyuna yansımadı.