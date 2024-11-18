İsrail Ordusu Beyrut'a Saldırı Düzenledi: 4 Ölü, 18 Yaralı

İsrail Ordusu Beyrut'un Merkezini Hedef Aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısı sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un merkezini bombaladığını duyurdu.

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Saldırı, şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra bölgesinde El-Balat Sokağı üzerinde gerçekleşti. İki füzenin yanı sıra İsrail’e ait bir insansız hava aracının da aynı bölgede bir konutu hedef alarak büyük bir yıkıma neden olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dünya Gündemini Sarsan Saldırılar

Dün Beyrut'un merkezinde iki ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda ise toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırılardan birinde, Ras en-Neba bölgesinde bir bina hedef alındı ve Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif'in öldüğü duyuruldu. Hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğu ve binanın tamamen yıkıldığı bildirildi.

Akşam saatlerinde ise şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde bir elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonrasında bölgeden uzun süre alevlerin yükseldiği gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.