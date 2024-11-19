İsrail Ordusu Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü

İsrail Ordusu'nun Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı. Saldırı, İsrail'in silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirildi ve sonucunda bina tamamen yıkıldı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırının ardından ölü sayısını 2 olarak açıkladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın düzenlediği bu saldırının ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Önceki Saldırılar da Sivilleri Hedef Aldı

Son iki gün içerisinde, İsrail'in Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeyi hedef alarak herhangi bir tahliye uyarısında bulunduğu dikkat çekti. Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.