DOLAR
34,56 -0,1%
EURO
36,54 0,21%
ALTIN
2.923,38 -0,76%
BITCOIN
3.180.100,77 -0,86%

İsrail Ordusu Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü

İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda yaralı da var.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:12
İsrail Ordusu Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü

İsrail Ordusu'nun Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı. Saldırı, İsrail'in silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirildi ve sonucunda bina tamamen yıkıldı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırının ardından ölü sayısını 2 olarak açıkladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın düzenlediği bu saldırının ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Önceki Saldırılar da Sivilleri Hedef Aldı

Son iki gün içerisinde, İsrail'in Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeyi hedef alarak herhangi bir tahliye uyarısında bulunduğu dikkat çekti. Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Öğrencinin Parmagı Okul Sırasına Sıkıştı, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
2
Rusya'dan Sert Açıklama: Uzun Menzilli Silahlar Kullanılırsa Saldırı Hakkımız Var
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ünye'deki İstismar Olayına Müdahale
4
Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı
5
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı: O Anlar Kamera Kayıtlarında
7
İzmir İçin Nefes Projesi Tanıtıldı: Körfez Kirliliğine Son!

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek