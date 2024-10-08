İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırı Düzenledi

İsrail'in Beyrut'taki Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait bir istihbarat karargahına yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının sadece Beyrut'la sınırlı kalmayıp, diğer bölgelere ve Bekaa Vadisi'nde bulunan silah üretim tesisleri, fırlatma sahaları ve diğer askeri altyapılara da saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırıların Arka Planı

Adraee, güney Lübnan'da 70'tan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait bazı noktalara yönelik saldırı tehditleri yapıldı ve bu tehditlerin ardından patlamalar gerçekleşti.

Can Kayıpları ve Göç Dalgası

İsrail'in başlattığı saldırılarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 2 bin 83 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vererek çatışmaların sürdüğünü bildiriyor. İsrail tarafı ise bu saldırılarda çoğunlukla ordu üslerini hedef aldığını, büyük hasar bildirmediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda birkaç aylık bir süre zarfında yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut’a ve kuzeye göç dalgasının yanı sıra, Suriye'ye de on binlerce insanın göç ettiği bilgileri geldi.