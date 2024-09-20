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İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah Komutanını Hedef Aldı

İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında Hizbullah'ın komutanı İbrahim Akil'in hedef alındığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:20
İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah Komutanını Hedef Aldı

İsrail Ordusu Hizbullah Komutanını Beyrut'ta Vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey askeri liderlerinden İbrahim Akil'i hedef aldığını açıkladı.

Saldırının Hedefi İbrahim Akil

İsrail ordusunun yaptığı resmi açıklamada, Beyrut’a gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah’ın “Rıdvan” biriminin komutan vekili İbrahim Akil’in hedef alındığı ve bu saldırı sonucunda hayatını kaybettiği iddia edildi.

Haber kaynaklarına göre, Akil'in yanı sıra “Rıdvan” biriminin diğer üst düzey yöneticilerinin de saldırının hedefinde olduğu belirtildi.

Akil'in ABD Tarafından Aranması

Hizbullah'ın komutanı İbrahim Akil, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'teki bombalanmasıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle ABD tarafından arananlar listesine dahil edilmiştir.

Beyrut'taki Saldırının Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 59 kişinin yaralandığını duyurdu.

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