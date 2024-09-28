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İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah Tesislerini Hedef Alacak

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağını ve Beyrut Havalimanı'nda devriye uçakları bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 01:00
İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah Tesislerini Hedef Alacak

İsrail Ordusu, Beyrut'ta Hizbullah Hedeflerini Belirledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacaklarını duyurdu. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının mevcut olduğunu belirtirken, "Düşman unsurların inişine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki Sivil Havalimanı Üzerinden Silah Nakline İzin Yok

Hagari, Beyrut'taki sivil havalimanı üzerinden silah naklinin önlenmesi gerektiğinin altını çizerken, Beyrut'un güneyine düzenlenmesi planlanan hava saldırısının sonuçlarını izlediklerini belirtti. "Bu operasyon son derece hassas bir çalışma; burada dikkatli olmalıyız" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ile İletişim Sürekli

Hagari, ABD ile sürekli irtibat halinde olduklarını dile getirerek, güneydeki yerleşim bölgeleri için önceden uyarılarda bulunduklarını ifade etti ve bu bölgelerin bombalanabileceğini sözlerine ekledi.

Hizbullah’a Yönelik Hedefli Operasyon

Ordu Sözcüsü, "Hizbullah'a ait mühimmatların saklandığına inandığımız üç bina üzerinde hedef belirledik. Ayrıca, operasyonun sonuçları üzerine analiz yapıyoruz" şeklinde konuştu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah adı geçmemekle birlikte, liderlik kadrosunun da hedef alındığı vurgulandı.

Bu açıklamalar, bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde önemli bir gelişme olarak kabul edilir.

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