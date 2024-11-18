İsrail Ordusu Beyrut'ta Saldırı Düzenledi: Yaralılar ve Ölüler Var

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde düzenlediği iki ayrı saldırıda çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Dün öğle saatlerinde gerçekleşen bu saldırılarda İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

Beyrut'un Merkezi Hedef Alındı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu şehrin merkezi Hüseyniyye ez-Zehra bölgesindeki El-Balat Sokağına iki füzeyle saldırdı. Aynı zamanda, bir İHA ile de bir konut hedef alındı ve bu saldırı büyük yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre, saldırılar sonucunda çok sayıda kişiye yaralandığı bildirildi.

Ölü Sayısı Artıyor

Önceki gün, Beyrut’un merkezinde hedef alınan diğer noktalar da dikkat çekti. İlk raporlara göre, İsrail ordusunun Raf en-Neba'da bir binayı hedef alması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi ve 45 kişi yaralandı. Hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezi olduğu ve 7 katlı binanın tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

Akşam Saatlerinde Yeni Saldırı

Ayrıca akşam saatlerinde yine Beyrut merkezindeki Mar İlyas bölgesinde bir elektronik mağazasına saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonrası bölgeden uzun süre alevler yükseldi. Saldırılar, şehirdeki gerilimleri artırırken, uluslararası tepkilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.