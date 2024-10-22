İsrail Ordusu Beyrut'ta Saldırıları Artırdı

İsrail Ordusu Beyrut'un Dahiye Bölgesine Saldırdı

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine üç ayrı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucu Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresinde 18 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Saldırılar ve Hedefler

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'deki Gubeyri bölgesini hedef alarak ilk olarak iki binayı vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hedef alınan binalardan birinin tamamen çöktüğü görülmektedir.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesapları üzerinden Dahiye'deki binalara ait bir harita paylaşarak, bu binaların Hizbullah'a ait olduğunu iddia etti. Adraee, acil tahliye çağrısı yaparak, saldırı öncesinde kamuoyunu bilgilendirdi.

Yaralanmalar ve Ölümler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Refik Hariri Hastanesi çevresindeki hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak duyurdu. Bu ölümler arasında dört çocuğun da bulunduğu bilgisi yer aldı.

Ayrıca, İsrail uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Hirmil kentini hedef alması sonucunda beş kişinin yaşamını yitirdiği, yedi kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Son Durum ve İstatistikler

8 Ekim 2023 itibarıyla devam eden İsrail-Lübnan çatışmalarında, toplamda 2,483 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 104'ünün çocuk, 194'ününse kadın olduğu belirtildi. Ayrıca, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Lübnan hükümeti, bu süre zarfında 486 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Ülkede yaşanan bu kaos ve göç dalgaları, hem sosyal hem de ekonomik etkiler yaratmaya devam ediyor.