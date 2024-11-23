İsrail Ordusu Beyrut'ta Şiddetli Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu, Beyrut'a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine yönelik çok şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut’un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.

Bina Yerle Bir Oldu

Özellikle el-Memun Sokağı'nda bulunan 8 katlı bir bina, savaş uçaklarının fırlattığı 5 füze ile tamamen yerle bir oldu. Bu durum, bölgedeki tüm sakinleri derinden etkiledi.

Patlama Sesleri Tüm Beyrut'tan Duyuldu

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu bildirdi. Saldırı sonrası, yetkililerden ölen ve yaralananlara dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.