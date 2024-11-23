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İsrail Ordusu, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda ölü veya yaralı bilgisi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:01
İsrail Ordusu, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıların özellikle Hades ve Şuveyfat bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

Saldırılardan biri, Lüban Üniversitesinin yakınında bulunan bir binaya gerçekleştirildi. Ancak bu saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Saldırılar Öncesinde Tehditler Gelmişti

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamayla bağlantılı olarak gerçekleşti. Adraee, Hades ve Şuveyfat bölgelerindeki bazı binaların çevresini hedef alarak, söz konusu binalardan en az 500 metre uzak durulması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu daha önce de Dahiye’nin Hureyk, Gubeyri ve Şiyah bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti. Özellikle Şiyah bölgesindeki saldırının ardından yangınlar çıkmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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