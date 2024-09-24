İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıya yönelik görgü tanıklarının ifadelerine göre, hedef alınan bina Gubeyri Mahallesi'nde yer alıyor ve saldırı 4. ile 5. katlarında gerçekleşti. Hava Saldırıları Artıyor

Bu hava saldırısı, İsrail'in yalnızca bir hafta içinde Beyrut'a gerçekleştirdiği üçüncü saldırı olarak kaydedildi. İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştirdiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu ve daha fazla detayın ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti.

Lübnan'da Saldırılardan Sonra Kaos Devam Ediyor

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırılarından bahsetti. 23 Eylül'den bu yana, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 558 kişi hayatını kaybetti, bu ölülerin arasında 50 çocuk ve 95 kadın da yer alıyor. Ayrıca, 1835 kişi yaralandı.

Lübnan'da, güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru ciddi bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkede eğitime ara verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise, İsrail saldırılarından etkilenen vatandaşların barınması için güneydeki okulları açtığını duyurdu.

İsrail Sağlık Kuruluşları Üzerindeki Etki

İsrail'in Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle hastaneye gelen 11 hafif yaralıya tedavi hizmeti verildiğini bildirdi. Ayrıca, Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çaldığı sırada panik nedeniyle bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi ağır yaralandı.