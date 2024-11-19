İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde yer alan 4 katlı bir bina hedef alındı. Saldırının, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapıldığı kaydedildi.

Saldırının ardından, hedef alınan 4 katlı binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi. İsrail, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırıyı gerçekleştirdi.

Beyrut'ta Süren Hava Saldırıları

Öte yandan, İsrail ordusunun son iki gün içinde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu 3 farklı bölgeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine yapılan bu saldırılarda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu olaylar, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.