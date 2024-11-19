DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,68 -0,14%
ALTIN
2.914,5 -0,46%
BITCOIN
3.167.461,48 -0,34%

İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi, bina yıkıldı, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:31
İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde yer alan 4 katlı bir bina hedef alındı. Saldırının, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapıldığı kaydedildi.

Saldırının ardından, hedef alınan 4 katlı binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi. İsrail, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırıyı gerçekleştirdi.

Beyrut'ta Süren Hava Saldırıları

Öte yandan, İsrail ordusunun son iki gün içinde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu 3 farklı bölgeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine yapılan bu saldırılarda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu olaylar, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Senatör Van Hollen, İsrail'e Silah Satışını Engellemeye Destek Veriyor
2
Uzmanlar Türkiye'nin İklim Yol Haritasını Değerlendirdi: Hedefler ve Stratejiler
3
2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başlandı
4
Kuruyan Ceviz Ağaçlarını Satranca Dönüştürüyor
5
MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Özel Etkinlikler Düzenliyor
6
Fatih'in Altın Madalyalı İmamı: Kan Bağışlarıyla Hayat Kurtarıyor
7
Bahçeli'den Vurucu Açıklamalar: 'Cumhur İttifakı Türk Milletinin Özüdür'

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı