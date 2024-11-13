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İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine İki Haftada Altı Hava Bombardımanı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik altı hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda önemli yıkım meydana geldi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:30
İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine İki Haftada Altı Hava Bombardımanı Düzenledi

İsrail Ordusundan Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 6 adet hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan haber ajansı NNA, bu saldırılara dair detayları paylaştı.

Saldırıların, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirildiği belirtiliyor. Saldırılardan 3'ünün Gubeyri bölgesine düzenlendiği, diğerlerinin ise Hureyk bölgesindeki binaları hedef aldığı kaydedildi.

Görgü Tanıkları ve Zararlar

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdikleri demeçte, “İsrail'in Dahiye'yi hedef alan saldırıları son derece şiddetliydi ve bölgedeki binalarda ciddi yıkıma sebep oldu,” ifadelerini kullandı. Ancak, bu saldırılarda ölen veya yaralananlar hakkında resmi bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde el-Gubeyri ve Hureyk bölgelerindeki 6 bina için tahliye uyarısında bulunmuştu.

Şiddetli Saldırılar ve İnsan Kaybı

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirilen saldırılarında 8 Ekim 2023'ten itibaren 3,287 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin arasında 203 çocuk ve 644 kadın bulunuyor. Ayrıca, 14,222 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldüğü duyuruldu. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle saldırılar düzenliyor. İsrail tarafında ise saldırılar genellikle ordu üslerini hedef almakta ve büyük hasar bildirilmediği kaydediliyor.

Yerinden Edilme ve Göç Sorunu

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve kuzeye yönelik göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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