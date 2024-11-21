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İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyini Hava Saldırısına Tuttu

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut güneyine yönelik düzenlediği 12 hava saldırısıyla Dahiye bölgesini hedef aldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:49
İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyini Hava Saldırısına Tuttu

Gün Boyu Sürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gün boyunca şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Lüban resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun dalgalar halinde Dahiye'deki Hureyk, Hades ve Şiyah bölgelerini hedef alan toplam 12 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yıkım ve Tehditler

Saldırıların ardından bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken, Dahiye semalarını yoğun toz ve duman bulutu kapladı. Beyrut'un güneyine yönelik saldırılar, sabah saatlerinde başladı ve gün içindeki saldırılarla devam etti. Özellikle Şiyah bölgesinde gerçekleştirilen bir saldırının şiddetinin, tüm Beyrut'ta yankılandığı gelen bilgiler arasında.

Saldırıların Gerekçesi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Hizbullah'a ait komuta merkezleri, silah üretim tesisleri ve depolarını hedef aldığını öne sürdü. Saldırı dalgaları öncesinde Twitter'dan bazı binaların işaretlendiği haritalar yayımlayarak halkı uyardı.

Uyarılar ve Tahliye

Saldırı tehdidinin ardından, Beyrut'un güneyinde halkın evlerini hızlı bir şekilde tahliye etmesine yardımcı olmak için havaya ağır silahlarla ateş açıldığı bildirildi. Adraee, işaretli binaların tahliye edilmesi ve en az 500 metre uzaklaşılması gerektiğinin altını çizerek, güvenliğin sağlanması konusunda halkı bilgilendirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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