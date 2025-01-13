İsrail Ordusu, Beyt Hanun'da Yeni Tümen Görevlendirdi

İsrail ordusu, Beyt Hanun'daki ağır kayıplar sonrası Gazze Tümeni'nden 162. Tümen'e geçiş yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:49
İsrail Ordusu, Beyt Hanun'da Yeni Tümen Görevlendirdi

İsrail Ordusundan Beyt Hanun'a Yeni Tümen Ataması

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail ordusunun, Filistinli direnişçilerle süregelen çatışmalarda verdiği ağır kayıpların ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'un sorumluluğunu değiştirdiğini duyurdu.

162. Tümen, Beyt Hanun'a Görevlendirildi

Gazete, Beyt Hanun'daki çatışmalar sırasında on askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle, İsrail ordusunun Gazze Tümeni'nden bu bölgenin kontrolünü 162. Tümen'e devretme kararı aldığını bildirdi. Söz konusu tümenin şu anda Cibaliye bölgesinde görev yaptığı belirtiliyor.

Hatalar ve Yeni Stratejiler

Yedioth Ahronoth, Gazze Şeridi’ndeki askeri düzenlemelerde hata yaptıklarını ifade ederek, Beyt Hanun'un yanı sıra tampon bölgelerin de 162. Tümen'e devredileceğini aktardı. Buna ek olarak, Refah ve Philadelphi Koridoru gibi kritik bölgelerde de güçlerin artırılacağı bildirildi.

Hamas'a Karşı Başarılar ve Zorluklar

Gazete, Beyt Hanun Taburu'nun "Hamas'ın en zayıf taburlarından biri" olduğunu ve 162. Tümen ile 252. Yedek Tümeni güçlerinin bu tabur karşısında kolayca zafer kazandığını ileri sürdü. Ancak, İsrail ordusunun şu an itibarıyla yaklaşık 70 bin ek yedek asker topladığı, ancak bu miktarın mevcut zorluklar için yeterli olmadığı da belirtildi.

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