İsrail Ordusu Birzeyt Üniversitesi'ne Baskın; Cenin'de 3 Yaralı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Birzeyt Üniversitesi'ne baskın düzenledi; Cenin yakınlarındaki Yabed ve Rummane'de 3 Filistinli yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:12
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Birzeyt Üniversitesi'ne baskın düzenledi. Aynı bölgede Cenin yakınlarındaki Yabed ve Rummane beldelerinde de çatışma ve yaralanma vakaları bildirildi.

Birzeyt Üniversitesi'ne Baskın

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt Üniversitesi'ne operasyon düzenledi.

İsrail askerleri üniversite güvenliklerinden birini alıkoydu, Nesib Şahin Tiyatrosu'ndaki eşyalara el koydu ve öğrenci hareketlerinin eşyalarına zarar verdi. Ayrıca öğrencilere yönelik tehdit içeren bildiriler astı.

Cenin'e Yakın Yabed ve Rummane'de Yaralanmalar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinin güneybatısındaki Yabed ve Rummane beldelerine baskın düzenledi.

Yabed beldesi girişinde İsrail askerleri iki Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. Rummane beldesinde ise bir kadın darp edilerek yaralandı.

Rummane'ye çok sayıda araçla düzenlenen operasyonda evlere zorla girildi, iş yerleri arandı ve içindeki eşyalar tahrip edildi.

Artan Baskı ve Gözaltılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

