İsrail Ordusu, Cenazeleri Teslim Edilen Esirleri 4 Aydır Kontrol Altında Tutuyordu

Gazze'de teslim edilen cenazelerin, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalmış bölgelerde tutulduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:30
İsrail Ordusu, Cenazeleri Teslim Edilen Esirleri 4 Aydır Kontrol Altında Tutuyordu

İsrail Ordusu, 4 Aydır Saldırı Düzenlediği Bölgede Esirleri Tutuyordu

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde teslim edilen cenazelerin, İsrail ordusunun 4 ay boyunca saldırılar düzenlediği bir bölgede tutulduğu öğrenildi. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, bu esirler, ordunun yoğun faaliyet yürüttüğü bir yerde bulunuyordu.

Hamas, söz konusu esirlerin İsrail bombardımanında öldüğünü belirtilirken, cenazelerin, İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği Han Yunus'un doğusundaki bir bölgede tutulduğu ve teslimatın da buradan gerçekleştirildiği ifade edildi.

Cenazeler, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bir sağlık merkezine naklediliyor. Hamas, daha önce 4 İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen cenazeler arasında Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas yer alıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, cenazelerin teslim edilmeden önce hayatta olduklarını öne sürdü.

Bu anlaşma gereğince, 22 Şubat'ta İsrail, söz konusu cenazelere karşılık bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Detayları

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. İlk altı turda, İsrail hapishanelerindeki 1,135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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