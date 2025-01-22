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İsrail Ordusu Cenin'de Basın Mensuplarına Saldırdı

İsrail ordusu, Cenin'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin üzerine iş makinelerini sürdü. Cenin'deki baskınlarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:25
İsrail Ordusu Cenin'de Basın Mensuplarına Saldırdı

İsrail Ordusu Cenin'de Basın Mensuplarını Hedef Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde basın mensuplarının üzerine iş makinelerini sürerek saldırıda bulundu. Bu olay, bölgede gazetecilerin görev yapmasını engellemeye yönelik hayli endişe verici bir durum teşkil ediyor.

Baskın ve Saldırılar Devam Ediyor

Cenin Mülteci Kampı’na yönelik şiddetli saldırılar başlatan İsrail askerleri, Anadolu Ajansı muhabirleri Enes Canlı ve Kays Ebu Samra da dahil olmak üzere basın mensuplarının bulunduğu bölgedeki bir dizi olayda askeri iş makinelerini kullandı.

Gazetecilerin, üzerinde “basın” yazılı çelik yelek ve ekipmanları ile iş makineleri tarafından tehdit edildiğine dikkat çekildi. Cenin kentindeki saldırılar sırasında, yaklaşık 10 adet askeri iş makinesi Hayfa Caddesi’ne konuşlandırılmıştı.

Gazetecilere Yönelik Tacizler

İsrail ordusu, yapılan saldırıları ve bölgedeki tahribatı görüntülemeye çalışan gazetecilere sık sık tacizlerde bulunarak engel olmaya çalıştı. Geçmişte de benzer olaylar yaşanmış, iş makinelerini görüntüleyen basın mensupları hedef alınmıştı.

Cenin'deki Saldırılarda Can Kaybı

Dün başlatılan saldırılar sonucunda 10 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 40 kişi yaralanmıştır. Üst düzey İsrailli yetkililerin Cenin'e düzenlenen baskını destekleyen açıklamaları, bu saldırıların gelecekte de devam edebileceği endişesini artırmıştır.

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