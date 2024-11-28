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İsrail Ordusu, Cenin'de Buldozerlerle Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde buldozerlerle baskın yaparak çatışmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:55
İsrail Ordusu, Cenin'de Buldozerlerle Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Kubatiye beldesine buldozerlerle baskın düzenledi. Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bu baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar meydana geldi.

Çatışmalar ve Patlama Sesleri

Cenin'deki beldede patlama sesleri duyulurken, bu baskına katılan askeri buldozerlerin de etkisiyle durum daha da gerginleşti. Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Kabatiye Tugayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, direnişçilerin bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya girdiği aktarıldı.

Daha Önceki Baskınlar

İsrail ordusu, daha önce işgal altındaki Batı Şeria'daki kent ve kasabalara da baskınlar düzenlemişti. Dünkü olayda, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin yakınlarında bulunan El-Faria Mülteci Kampı'na yönelik bir baskın gerçekleştirilmiş ve bu baskın sırasında bir Filistinli gözaltına alınmıştı. Ayrıca, askeri buldozerler mülteci kampının altyapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar vermişti.

Artan Gözaltı ve Çatışmalar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandı. Bu süre zarfında gözaltına alınan Filistinli sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 167'si çocuk olmak üzere toplam 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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