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İsrail Ordusu Cenin'de Seyir Halindeki Araca Ateş Açtı: 1 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Cenin'de seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 04:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 04:50
İsrail Ordusu Cenin'de Seyir Halindeki Araca Ateş Açtı: 1 Filistinli Öldü

Cenin'de Şok Olay

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde, çocukları ve eşiyle seyir halindeki bir araca ateş açarak 1 Filistinliyi öldürdü. Olay, 43 yaşındaki Ahmed Şayib isimli ailenin, Cenin Mülteci Kampı'nın dışında bir anaokulundan çocuklarını alarak şehre doğru ilerledikleri esnada gerçekleşti.

Olayın Detayları

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şayib'in aracının bölgedeki askeri noktada konuşlanmış bir İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğunu belirtti. Şayib'in eşi ve üç çocuğuyla birlikte evlerine dönerken hedef alındığı ifade edildi.

Metahin, olaya dair ellerinde bulunan videoların sosyal medyada paylaşıldığını dile getirerek, Şayib'in yaralanmasının ardından aracının yoldan çıkıp kaldırıma çarptığı anların görüntülerinin de mevcut olduğunu söyledi.

Bu olay, bölgedeki gerilimin artarak devam ettiğini gözler önüne seriyor ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

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